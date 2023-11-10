Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что Китай пытается заморозить войну России против Украины. Но ему важно, чтобы вследствие этого не произошло падения путинского режима.

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Какая позиция Китая

Как считает Эйдман, с одной стороны Китаю не выгодно продолжение войны России против Украины, ведь она бьет по мировой экономической конъюнктуре, от которой Пекин очень зависим. Кроме того, Китай не готов к поражению России. Ему не нужно падение тамошней власти.

Конечно, Китаю не выгодно поражение России и падение Путина. Сейчас режим Путина все больше становится вассалом Китая. Он даже пытается это идеологически обосновать. Последнее его заявление, что монголо-татарское иго и покорение Москвы Золотой Орде было лучше, чем двигаться в сторону Запада – это явный намек и оправдание того, что Россия сейчас ложится под Китай.

– рассказал Эйдман.

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Идеальный вариант для Китая – чтобы война заморозилась, а Путин удержался у власти. Си Цзиньпин неоднократно пытался склонить российского президента к перемирию. Но тот вообще не собирается этого делать.

Путин соглашается со всем, что говорит Китай. Но подачу о перемирии не принимает. Он сбрасывает все на Украину, а со своей стороны даже символических шагов не предпринимает, чтобы прекратить войну. Думаю, что Китай будет все больше давить на Путина, чтобы тот двигался в направлении перемирия. Но у него просто параноидальная идея, которая заключается в том, чтобы уничтожить Украину,

– заметил Эйдман.

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