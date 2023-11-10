Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що Китай намагається заморозити війну Росії проти України. Але йому важливо, щоб внаслідок цього не сталося падіння путінського режиму.

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Яка позиція Китаю

Як вважає Ейдман, з одного боку, Китаю не вигідне продовження війни Росії проти України, адже вона б'є по світовій економічній кон'юнктурі, від якої Пекін дуже залежний. З іншого боку, Китай не готовий до поразки Росії. Йому не потрібне падіння тамтешньої влади.

Звісно, Китаю не вигідна поразка Росії та падіння Путіна. Зараз режим Путіна все більше стає васалом Китаю. Він навіть намагається це ідеологічно обґрунтувати. Остання його заява, що монголо-татарське ярмо та підкорення Москви Золотій Орді було кращим, ніж рухатися в бік Заходу – це явний натяк та виправдання того, що Росія зараз лягає під Китай,

– розповів Ейдман.

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Ідеальний варіант для Китаю – щоб війна заморозилася, а Путін втримався при владі. Сі Цзіньпін неодноразово хилив російського президента до перемир'я. Але той взагалі не збирається цього робити.

Путін погоджується зі всім, що каже Китай. Але подачу про перемир'я не приймає. Він скидає все на Україну, а зі свого боку навіть символічних кроків не робить, щоб припинити війну. Думаю, що Китай буде все більше тиснути на Путіна, щоб той рухався в напрямку перемир'я. Але в нього просто параноїдальна ідея, яка полягає в тому, щоб знищити Україну,

– зауважив Ейдман.

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