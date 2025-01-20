Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн рассказал 24 Каналу, что между Китаем и США не будет споров.

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Си будет манипулировать Трампом

Эпштейн отметил, что Трамп найдет общий язык с Си. Китайский лидер – авторитарный диктатор. Эта модель поведения очень близка Трампу. Си сможет легко манипулировать человеком, на первом месте у которого будут не государственные интересы США, а удовлетворение своих собственных интересов и своего эго.

Си, Путин и другие найдут способ подлизываться к Трампу и пытаться двигать его в правильную сторону. Во время первого срока Трамп говорил, как сильно он ненавидит Ким Чен Ына и КНДР, а потом за несколько недель это изменилось на 180 градусов, и Трамп заявил, что они лучшие друзья с Ким Чен Ыном и они любят друг друга,

– отметил исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

Вопрос Тик-Ток

По его словам, недаром Тик-Ток в США был заблокирован на один день и возобновит свою работу в первую минуту президентства Трампа. Все для того, чтобы китайское приложение сообщило свою благодарность президенту США за то, что был найден компромисс и приложение продолжит свою работу еще на 90 дней.

"Потом увидим, что будет. Возможно, Илон Маск приобретет приложение. Возможно Трамп просто будет игнорировать требование закона, чтобы Тик-Ток остался открытым. Интересно то, что Трамп еще во время своего первого срока пытался закрыть Тик-Ток, но не имел таких полномочий, как президент, а теперь ситуация противоположная", – отметил Эпштейн.