Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ekathimerini.

Смотрите также Норвегия задержала судно, которое может быть причастно к диверсии с кабелями в Балтийском море

С турецкого катера обстреляли охрану греческого острова

В субботу, 12 апреля, у побережья острова Лесбос в восточной части Эгейского моря появился турецкий катер. С его стороны неизвестные выпустили по береговой охране три выстрела из автомата Калашникова.

Чтобы защитить судно, греческие инспекторы также стреляли в противника, что заставило его бежать к турецкому побережью. К счастью, обошлось без пострадавших с греческой стороны. Береговая охрана вернулась в порт Митилине.

Сейчас Министерство судоходства Греции не комментировало этот инцидент. Но власти Греции отмечает, что на судне под флагом Турции передвигались контрабандисты, которые перевозили нелегальных мигрантов на южное побережье острова Лесбос.

Чтобы убрать судно из акватории Эгейского моря, береговая охрана преследовала его до турецких территориальных вод. Позже на пляже Агиос Фокас заметили 25 нелегалов, которых доставили в центр идентификации Кара-Тепе.

Центральная портовая администрация Митилины начала расследование нападения и перевозки мигрантов на турецком судне.

Напомним, Греция и Турция уже несколько десятилетий имели споры по целому ряду вопросов. Их отношения нормализовались в конце 2023 года, когда премьер-министр Греции Мицотакис и президент Турции Эрдоган подписали Афинскую декларацию. Однако страны еще не установили между собой морские границы.