Полиция округа Тромс задержала судно, принадлежащее Норвегии, однако с российским экипажем. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на VG.

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Весь экипаж – россияне

Задержание состоялось по требованию суда от властей Латвии. Судно подозревают в причастности к кабельной диверсии с повреждением оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией.

Задержали судно "Silver Dania". Маршрут корабля между Петербургом и Мурманском. Весь экипаж на борту – россияне.

Есть подозрения, что судно было причастно к серьезному повреждению оптоволоконного кабеля в Балтийском море между Латвией и Швецией.

PST регулярно информируется о случае.

Судоходная компания из Бергена, которой принадлежит судно, говорит, что они не сделали ничего плохого. Там отметили, что судно не бросало якоря.

Ранее вооруженные силы Латвии идентифицировали судно Michalis san, которое может быть причастно к повреждению подводного кабеля в Балтийском море, и направили патрульный корабль для его проверки.