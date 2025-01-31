Поліція округу Тромс затримала судно, що належить Норвегії, проте з російським екіпажем. Про це пише 24 Канал із посиланням на VG.

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Весь екіпаж – росіяни

Затримання відбулось на вимогу суду від влади Латвії. Судно підозрюють у причетності до кабельної диверсії із пошкодженням оптоволоконного кабелю між Латвією та Швецією.

Затримали судно "Silver Dania". Маршрут корабля між Петербургом і Мурманськом. Весь екіпаж на борту – росіяни.

Є підозри, що судно було причетне до серйозного пошкодження оптоволоконного кабелю в Балтійському морі між Латвією та Швецією.

PST регулярно інформується про випадок.

Судноплавна компанія з Бергена, якій належить судно, каже, що вони не зробили нічого поганого. Там наголосили, що судно не кидало якоря.

Раніше збройні сили Латвії ідентифікували судно Michalis san, яке може бути причетне до пошкодження підводного кабелю в Балтійському морі, та направили патрульний корабель для його перевірки.