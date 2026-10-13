Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Что сказал Сибига об отношениях Украины и США?

По словам главы МИД, тогда украинской стороне удалось вернуть взаимодействие с Вашингтоном в конструктивное русло благодаря сдержанной позиции президента и дипломатии.

Стоит воздержаться от преждевременных или эмоциональных оценок. Сдержанная и мудрая позиция Украины, главы государства, нашей дипломатии вернула эти отношения в правильное дипломатическое русло после событий, о которых вы упомянули. Убежден, что так будет и сейчас,

– сказал он.

Сибига также обратил внимание на приближение промежуточных выборов в Конгресс США. Фактор внутренней политики может влиять на публичные заявления американских чиновников.

В то же время Украина продолжает работать над укреплением своих позиций и достижением мира.

Между тем 13 октября Трамп сделал ряд заявлений о войне России против Украины и перспективах ее завершения. Во время общения с журналистами он заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин должны встретиться и договориться о прекращении боевых действий.

При этом американский лидер утверждал, что обе стороны якобы согласились на прекращение огня, хотя журналисты напомнили ему о российских атаках на Украину.

Когда его спросили, почему Россия продолжает обстреливать Украину, если Путин якобы готов к миру, президент США заявил, что обе стороны хотят заключить соглашение, но не знают, как это сделать. Он также подчеркнул, что Зеленский должен не только говорить о договоренностях, но и заключить соглашение.

"Я думаю, они заключат соглашение. Я думаю, что на самом деле Путин больше хочет заключить соглашение, чем Зеленский ", – подытожил американский президент.