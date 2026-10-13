Про це в інтервʼю "РБК-Україна" наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Що сказав Сибіга про відносини України та США?

За словами глави МЗС, тоді українській стороні вдалося повернути взаємодію з Вашингтоном у конструктивне русло завдяки стриманій позиції президента та дипломатії.

Варто утриматися від передчасних чи емоційних оцінок. Стримана та мудра позиція України, глави держави, нашої дипломатії повернула ці відносини у правильне дипломатичне русло після подій, які ви згадали. Переконаний, що так буде і зараз,

– сказав він.

Сибіга також звернув увагу на наближення проміжних виборів до Конгресу США. Фактор внутрішньої політики може впливати на заяви американських посадовців, які звучать публічно.

Водночас Україна продовжує працювати над посиленням власних позицій і досягненням миру.

Тим часом Трамп 13 жовтня зробив низку заяв щодо війни Росії проти України та перспектив її завершення. Під час спілкування з журналістами він заявив, що Володимир Зеленський і Володимир Путін мають зустрітися та домовитися про припинення бойових дій.

Водночас американський лідер стверджував, що обидві сторони нібито погодилися на припинення вогню, хоча журналісти нагадали йому про російські атаки на Україну.

Коли його запитали, чому Росія продовжує обстрілювати Україну, якщо Путін нібито готовий до миру, президент США заявив, що обидві сторони хочуть укласти угоду, але не знають, як це зробити. Він також наголосив, що Зеленський має не лише говорити про домовленості, а й укласти угоду.

"Я думаю, вони укладуть угоду. Я думаю, що насправді Путін більше хоче укласти угоду, аніж Зеленський", – підсумував американський президент.