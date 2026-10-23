Зеленский объяснил, почему Украина стала более откровенно общаться с миром

Об этом президент Украины рассказал во время выступления в Hudson Institute.

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Важность партнерства и диалога

Глава государства подчеркнул важность отношений с США для безопасности всего мира. Он отметил стремление к прочному и дружескому партнерству Украины с Америкой без недоразумений.

Без сильной Америки, которой небезразлично, что происходит в мире, мир однозначно был бы хуже– отметил Зеленский.

Президент также пояснил, что открытая и откровенная коммуникация помогает другим народам и обществам лучше понять, чего хочет Украина.

Мы хотим, чтобы нас понимали – общества, народы, как можно больше людей. Когда люди понимают, что на самом деле происходит, политические лидеры могут выбрать более сильный путь – тот, который действительно может приблизить мир. А мира мы хотим больше всего– подчеркнул Зеленский.

Ранее западные СМИ писали, что в дипломатических кругах активно обсуждались особенности публичных высказываний украинского руководства в контексте сотрудничества с партнерами. В частности, лидеры стран Евросоюза якобы намеревались убедить украинского лидера ослабить публичную критику в адрес Дональда Трампа, чтобы сохранить стабильные отношения с Вашингтоном.