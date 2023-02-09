Относительно истребителей есть оставшиеся за кулисами положительные решения – Зеленский в Брюсселе

Владимир Зеленский сообщил, что есть положительные решения по поставке Украине истребителей. Однако пока подробностей не будет, чтобы Россия находилась в неизвестности.

Кроме того, после визита в Британию Украина приблизилась к решению о дальнобойном оружии. Об этом Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции 9 февраля, сообщает 24 Канал.

К теме У Зеленского заявили, что вопрос истребителей и дальнобойного оружия может быть решен

Зеленский прокомментировал поставки истребителей

Ранее Андрей Ермак сообщил, что вопрос о поставках Украине истребителей и дальнобойного оружия может быть решен. Владимир Зеленский подтвердил, что по поставкам дальнобойного оружия и истребителей действительно есть "положительные решения", однако пока они останутся за кулисами.

Он уточнил, что визит в Лондон был результативным и Украина приблизилась к решению о дальнобойном оружии и обучении наших пилотов. Он подчеркнул, что эти учения действительно являются путём к истребителям, которые нам нужны.

Есть некоторые вещи и договоренности, которые остались за кулисами и они положительны. Когда это появится в нашем государстве, оно будет об этом знать. Не хочется полностью готовить Россию, ежедневно угрожающую агрессией и реваншистскими настроениями на поле боя,

– сказал президент.

Есть положительные решения по поставкам наступательного оружия

Что касается Парижа и встречи с президентом Франции и канцлером Германии, то встреча, по словам Зеленского, была "очень мощной и важной". Президент также не раскрыл подробностей, однако дал понять, что лидеры "работали над усилением возможностей Украины в направлении наступательных действий".

Глава государства уточнил, что получил "позитив" по поставкам танков и бронированной техники.

Подробностей по поводу непубличных переговоров с лидерами ЕС в Брюсселе Владимир Зеленский также не предоставил, однако отметил, что эти страны заслуживают большой благодарности от нашего государства. При этом он добавил, что впереди его ждет еще много двусторонних встреч с иностранными партнерами.