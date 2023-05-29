Президент отметил, что обсуждали важные вопросы и приняли не менее важные решения. В общей сложности было 3 темы заседания.
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Главное – сроки. А самое главное – относительно сроков есть ответы,
– подчеркнул Зеленский.
Что обсуждали на Ставке
- Первым вопросом был фронт. Обсуждали общую оперативную ситуацию и оперативную ситуацию по отдельным направлениям. Докладывали Залужный, Сырский и Тарнавский.
- Далее говорили о комплектовании новых наступательных бригад и обеспечении быстрой логистики. Заслушались доклады Минобороны, Мининфраструктуры и Минстратегпром.
- В конце обсудили новые контракты на поставку дополнительных ракет, дополнительные средства противовоздушной обороны, проанализировали работу ПВО за последние дни и оценили нанесенный ущерб.
Как прошло предварительное заседание Ставки
Ранее президент Зеленский собирал Ставку Верховного Главнокомандующего 24 мая. В Минобороны рассказали об снабжении боеприпасами передовых подразделений и резервов.
Кроме того, проанализировали поставки оружия от союзников и динамику наращивания собственного производства. Президент говорил, что Украина начала работать над всеобъемлющей концепцией развития авиации с учетом перехода на новые типы самолетов.