Президент отметил, что обсуждали важные вопросы и приняли не менее важные решения. В общей сложности было 3 темы заседания.

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Главное – сроки. А самое главное – относительно сроков есть ответы,

– подчеркнул Зеленский.

Что обсуждали на Ставке

Первым вопросом был фронт. Обсуждали общую оперативную ситуацию и оперативную ситуацию по отдельным направлениям. Докладывали Залужный, Сырский и Тарнавский. Далее говорили о комплектовании новых наступательных бригад и обеспечении быстрой логистики. Заслушались доклады Минобороны, Мининфраструктуры и Минстратегпром. В конце обсудили новые контракты на поставку дополнительных ракет, дополнительные средства противовоздушной обороны, проанализировали работу ПВО за последние дни и оценили нанесенный ущерб.

Как прошло предварительное заседание Ставки

Ранее президент Зеленский собирал Ставку Верховного Главнокомандующего 24 мая. В Минобороны рассказали об снабжении боеприпасами передовых подразделений и резервов.

Кроме того, проанализировали поставки оружия от союзников и динамику наращивания собственного производства. Президент говорил, что Украина начала работать над всеобъемлющей концепцией развития авиации с учетом перехода на новые типы самолетов.