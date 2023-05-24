В Минобороны рассказали о состоянии обеспечения боеприпасами передовых подразделений и резервов. Также участники Ставки проанализировали поставки оружия от союзников и динамику наращивания собственного производства.

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Затронули и вопрос самолетов

Президент отметил, что Украина уже начала работу над всеобъемлющей концепцией развития авиации с учетом перехода на новые типы самолетов.

По его словам, эта работа включает создание новой организационной структуры, обучение пилотов и персонала, разработку необходимой инфраструктуры, материально-техническое обеспечение и т.д.

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