В Минобороны рассказали о состоянии обеспечения боеприпасами передовых подразделений и резервов. Также участники Ставки проанализировали поставки оружия от союзников и динамику наращивания собственного производства.
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Затронули и вопрос самолетов
Президент отметил, что Украина уже начала работу над всеобъемлющей концепцией развития авиации с учетом перехода на новые типы самолетов.
По его словам, эта работа включает создание новой организационной структуры, обучение пилотов и персонала, разработку необходимой инфраструктуры, материально-техническое обеспечение и т.д.
Украина получит F-16: главное
- Президент США Джо Байден на пресс-конференции после саммита G7 подтвердил, что США будут учить украинских пилотов.
- Министр Воздушных сил США Фрэнк Кендалл заявил, что для поставок истребителей F-16 в Украину понадобится "в лучшем случае несколько месяцев".
- Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер рассказал, что поставка F-16 для Украины относится к долгосрочным договоренностям. В США сообщают, что самолеты не будут релевантными для контрнаступления Украины.
- Стоит добавить, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг информацию о начале учений украинских пилотов. В то же время он заявил, что сейчас идет подготовка. По словам Игната, сейчас изучается момент, когда и какие группы поедут на обучение в определенные страны и сколько будет продолжаться процесс.