У Міноборони розповіли про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Також учасники Ставки проаналізували постачання зброї від союзників та динаміку нарощування власного виробництва.
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Торкнулись і питання літаків
Президент зауважив, що Україна вже почала роботу над всеохопною концепцією розвитку авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків.
За його словами, ця робота охоплює створення нової організаційної структури, навчання пілотів та персоналу, розробку необхідної інфраструктури, матеріально-технічне забезпечення тощо.
Україна отримає F-16: головне
- Президент США Джо Байден на пресконференції після саміту G7 підтвердив, що США навчатимуть українських пілотів.
- Міністр Повітряних сил США Френк Кендалл заявив, що для постачання винищувачів F-16 в Україну знадобиться "у кращому випадку кілька місяців".
- Речник Пентагону генерал Патрік Райдер розповів, що поставка F-16 для України належать до довгострокових домовленостей. У США повідомляють, що літаки не будуть релевантними для контрнаступу України.
- Варто додати, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував інформацію про початок навчань українських пілотів. Водночас він заявив, що наразі триває підготовка. За словами Ігната, зараз вивчається момент, коли і які групи поїдуть на навчання у певні країни та скільки триватиме процес.