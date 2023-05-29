Президент зазначив, що обговорювали важливі питання та ухвалили не менш важливі рішення за всіма пунктами. Загалом було 3 теми засідання.

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Головне – терміни. А найголовніше – щодо термінів є відповіді,

– наголосив Зеленський.

Що обговорювали на Ставці