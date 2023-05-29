Президент зазначив, що обговорювали важливі питання та ухвалили не менш важливі рішення за всіма пунктами. Загалом було 3 теми засідання.

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Головне – терміни. А найголовніше – щодо термінів є відповіді,
– наголосив Зеленський.

Що обговорювали на Ставці

  1. Першим питанням був фронт. Обговорювали загальну оперативну ситуацію та оперативну ситуацію за окремими напрямками. Доповідали Залужний, Сирський та Тарнавський.
  2. Далі говорили про комплектування нових наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики. Залухали доповіді Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпром.
  3. Наприкінці обговорили нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, проаналізували роботу ППО за останні дні та оцінили завдану шкоду.