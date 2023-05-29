Президент зазначив, що обговорювали важливі питання та ухвалили не менш важливі рішення за всіма пунктами. Загалом було 3 теми засідання.
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Головне – терміни. А найголовніше – щодо термінів є відповіді,
– наголосив Зеленський.
Що обговорювали на Ставці
- Першим питанням був фронт. Обговорювали загальну оперативну ситуацію та оперативну ситуацію за окремими напрямками. Доповідали Залужний, Сирський та Тарнавський.
- Далі говорили про комплектування нових наступальних бригад і забезпечення швидкої логістики. Залухали доповіді Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпром.
- Наприкінці обговорили нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, проаналізували роботу ППО за останні дні та оцінили завдану шкоду.