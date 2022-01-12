Інформаційний шум

Приміром, уже кілька днів дивлюся на смішні розповіді, як у нас будуть запроваджувати "картки на харчування".

До теми Продуктові картки: "зради" немає

Звісно, усі вони при цьому використовують аналогії з відповідною картковою системою часів пізнього СРСР та купонів перших років Незалежності.

Розібравшись, про що йде мова, я з'ясував, що мова, як завжди, про некоректне використання слів радника президента Олега Устенка, який казав про необхідність вивчення досвіду допомоги соціально-незахищеним категоріям у розвинених країнах. Зокрема, згадав і про систему продуктових талонів у США.

Зрозуміло, що американські "талони" не мають жодного відношення до "талонів" радянських. Це зовсім інше явище, яке успішно використовується у США не одне десятиліття.

Досвід США

Якби хтось дав собі раду прочитати хоч щось з цієї теми (хоча б українську Вікіпедію, де є цілком інформативна стаття), то вони б дізналися, що справді є і такий варіант соціальної допомоги. Зрозуміло, що запроваджують їх у США зовсім не від нестачі продуктів харчування, а, швидше, через зворотні причини.

За допомогою такої програми у США вирішують дві задачі:

1) цільова допомога незахищеним громадянам, яка буде витрачена саме на їжу;

2) підтримка власних виробників продуктів харчування (це, до речі, програма Міністерства сільського господарства).

Звісно, не факт, що нам саме щось так потрібне, і не факт, що у нас таке будуть впроваджувати. Поки це все лише на рівні розмов. Але, очевидно, що у США – не дурніші і не бідніші за нас, а прямо навпаки. І там подібні програми успішно і багато років працюють (одержують їх близько 15% населення). Тож було б дивно не вивчати подібний досвід.

Тим більше зараз, коли весь світ надає ту або іншу допомогу власним громадянам в умовах пандемії і загального зростання рівня соціальних проблем.

Невже "продуктові картки" повертаються – дивіться відео