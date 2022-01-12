Інформаційний шум
Приміром, уже кілька днів дивлюся на смішні розповіді, як у нас будуть запроваджувати "картки на харчування".
До теми Продуктові картки: "зради" немає
Звісно, усі вони при цьому використовують аналогії з відповідною картковою системою часів пізнього СРСР та купонів перших років Незалежності.
Розібравшись, про що йде мова, я з'ясував, що мова, як завжди, про некоректне використання слів радника президента Олега Устенка, який казав про необхідність вивчення досвіду допомоги соціально-незахищеним категоріям у розвинених країнах. Зокрема, згадав і про систему продуктових талонів у США.
Зрозуміло, що американські "талони" не мають жодного відношення до "талонів" радянських. Це зовсім інше явище, яке успішно використовується у США не одне десятиліття.
Досвід США
Якби хтось дав собі раду прочитати хоч щось з цієї теми (хоча б українську Вікіпедію, де є цілком інформативна стаття), то вони б дізналися, що справді є і такий варіант соціальної допомоги. Зрозуміло, що запроваджують їх у США зовсім не від нестачі продуктів харчування, а, швидше, через зворотні причини.
За допомогою такої програми у США вирішують дві задачі:
1) цільова допомога незахищеним громадянам, яка буде витрачена саме на їжу;
2) підтримка власних виробників продуктів харчування (це, до речі, програма Міністерства сільського господарства).
Тим більше зараз, коли весь світ надає ту або іншу допомогу власним громадянам в умовах пандемії і загального зростання рівня соціальних проблем.
Невже "продуктові картки" повертаються – дивіться відео