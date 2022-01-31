С сегодняшнего дня, 31 января, в Украине вступает в силу приказ Минздрава от 30 ноября 2021 года, который расширяет перечень организаций, представители которых должны обязательно сделать прививку против COVID-19.
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Кому нужно иметь прививку против коронавируса
Согласно приказу, к обязательной вакцинации на период действия карантина добавили работников:
- органов местного самоуправления;
- учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
- коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Отстранят ли от работы работников с противопоказаниями к вакцинации или с одной прививкой
Работники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение, не могут быть отстранены от работы. Форма справки о противопоказаниях к вакцинации № 028-1/о не содержит информации о диагнозе, поэтому руководитель может требовать ее на законных основаниях.
Работники, которые получили по крайней мере 1 дозу вакцины против коронавируса, также не могут быть отстранены от работы, поскольку речь уже не идет об уклонении или отказе от вакцинации.