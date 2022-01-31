С сегодняшнего дня, 31 января, в Украине вступает в силу приказ Минздрава от 30 ноября 2021 года, который расширяет перечень организаций, представители которых должны обязательно сделать прививку против COVID-19.

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Кому нужно иметь прививку против коронавируса

Согласно приказу, к обязательной вакцинации на период действия карантина добавили работников:

органов местного самоуправления;

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Обратите внимание: работников этих учреждений, которые не сделали по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, отстранят от работы без сохранения заработной платы.

Отстранят ли от работы работников с противопоказаниями к вакцинации или с одной прививкой

Работники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение, не могут быть отстранены от работы. Форма справки о противопоказаниях к вакцинации № 028-1/о не содержит информации о диагнозе, поэтому руководитель может требовать ее на законных основаниях.

Работники, которые получили по крайней мере 1 дозу вакцины против коронавируса, также не могут быть отстранены от работы, поскольку речь уже не идет об уклонении или отказе от вакцинации.