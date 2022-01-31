Від сьогодні, 31 січня, в Україні набуває чинності наказ МОЗ від 30 листопада 2021 року, який розширює перелік організацій, представники яких мають обов'язково зробити щеплення проти COVID-19.

До теми Темпи вакцинації проти COVID-19 в Україні значно знизились

Кому потрібно мати щеплення проти коронавірусу

Згідно з наказом, обов'язковій вакцинації на період дії карантину додали працівників:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

Зверніть увагу: працівників цих установ, які не зробили принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, відсторонять від роботи без збереження заробітної плати.

Чи відсторонять від роботи працівників з протипоказами до вакцинації або з одним щепленням

Працівники, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний медичний висновок, не можуть бути відсторонені від роботи. Форма довідки про протипокази до вакцинації № 028-1/о не містить інформації про діагноз, тож керівник може вимагати її на законних підставах.

Працівники, які отримали принаймні 1 дозу вакцини проти коронавірусу, також не можуть бути відсторонені від роботи, оскільки вже не йдеться про ухилення або відмову від вакцинації.