6 524 з них отримали першу дозу, а 7 653 – другу. Тим часом 98 людей отримали додаткову дозу, а 6 708 зробили бустер.
До теми Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 22 тисячі COVID-хворих
Щеплення проводились 400 мобільними бригадами з імунізації, у 1 766 пунктах щеплення та у 422 центрах вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 15 324 675 мешканців України. 15 324 673 з них отримали першу дозу, а 14 619 487 – 2 дози.
Тим часом додаткову дозу зробили 16 695 людей, а бустерну дозу – 339 726 українців. Загалом в країні провели 30 300 581 COVID-щеплення.
Які препарати використовували
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 745 357,
- Coronavac – 4 917 573,
- AstraZeneca – 1 635 113,
- Moderna – 1 518 765
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу