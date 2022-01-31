6 524 з них отримали першу дозу, а 7 653 – другу. Тим часом 98 людей отримали додаткову дозу, а 6 708 зробили бустер.

До теми Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 22 тисячі COVID-хворих

Щеплення проводились 400 мобільними бригадами з імунізації, у 1 766 пунктах щеплення та у 422 центрах вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 15 324 675 мешканців України. 15 324 673 з них отримали першу дозу, а 14 619 487 – 2 дози.

Тим часом додаткову дозу зробили 16 695 людей, а бустерну дозу – 339 726 українців. Загалом в країні провели 30 300 581 COVID-щеплення.

Які препарати використовували

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 745 357,

Coronavac – 4 917 573,

AstraZeneca – 1 635 113,

Moderna – 1 518 765

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу