6 524 из них получили первую дозу, а 7 653 – вторую. Тем временем 98 человек получили дополнительную дозу, а 6 708 сделали бустер.
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Прививки проводились 400 мобильными бригадами по иммунизации, в 1 766 пунктах прививки и в 422 центрах вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации в Украине
С начала вакцинальной кампании против коронавируса привили 15 324 675 жителей Украины. 15 324 673 из них получили первую дозу, а 14 619 487 – 2 дозы.
Между тем дополнительную дозу сделали 16 695 человек, а бустерную дозу – 339 726 украинцев. Всего в стране провели 30 300 581 COVID-прививку.
Какие препараты использовали
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 745 357,
- Coronavac – 4 917 573,
- AstraZeneca – 1 635 113,
- Moderna – 1 518 765
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Что известно о дополнительной вакцине / инфографика 24 канала