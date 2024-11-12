Главной проблемой будет вывод от Победы на рубеж Курахово – Дачное, чтобы выровнять фронт и организовать там оборонительные позиции. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов.

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Ситуация на Кураховском направлении

Олег Жданов отметил, что Кураховское водохранилище и река Волчья играют в пользу ВСУ. Даже разрушение Кураховской дамбы тоже может быть использовано украинскими военными тем, что они защищают себя с северного фланга на Кураховском направлении и прикрывают город.

Что происходит возле Курахово: смотрите на карте

Дело в том, что если российские войска продвинутся на севере Кураховского направления, разлив воды не даст им зайти в тыл Курахово. На плацдарме в районе Победы – самая тяжелая ситуация, потому что там надо выходить фактически под перекрестным огнем врага.

А то, что они продвигаются на Богоявленке, то там еще есть гряда господствующих высот, в которую могут упираться российские войска. Мы можем попробовать их там остановить, как это было уже неоднократно, используя географию местности для остановки врага. Тогда им надо будет переносить усилия западнее, чтобы выйти на Константинополь,

– объяснил военный эксперт.

Севернее Кураховского водохранилища ситуация несколько лучше, чем на юге, потому что там меньший плацдарм. Там украинская армия на сегодня фактически выровняла линию фронта. Там осталось небольшое вклинение.

"Поэтому сколько продержится Курахово – на сегодня сказать очень трудно. Само Курахово достаточно неплохо оборудовано в плане оборонительных рубежей. А главной проблемой будет вывод от Победы на рубеж Курахово – Дачное, чтобы выровнять фронт и организовать там оборонительные позиции", – сказал Жданов.

Отведение войск – это самый сложный маневр на поле боя, потому что нужно вывести основные силы. Для этого нужно организовать арьергард и арьергардные бои, которые прикрыли бы отведение основных сил.