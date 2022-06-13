Отомстим за каждого погибшего, вернем город, – защитники Мариуполя

Россияне до сих пор удерживают в плену более 2500 отважных защитников Мариуполя. Враг верит, что таким образом ему удастся сохранить город под своим контролем.

Ровно 8 лет назад невероятные бойцы полка "Азов" освободили Мариуполь от оккупантов и вернули "желто-синий" флаг. Врагу удалось снова оккупировать город, но история повторится – туда снова вернется Украина, а оккупантам, которые чудом выживут, будут в панике бежать в Россию.

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Вся страна – это "Азов", который вернет Украину в Мариуполь

В полку "Азов" также упомянули этот выдающийся день. После первого освобождения от русских кафиров каждый год в Мариуполе проходили празднования в честь этой победы.

Сегодня Мариуполю не до праздника. И нам с ним. Но "Азов" жив. И город будет жить. Мы отомстим за каждого погибшего. За каждое разрушенное здание. За каждую улицу, которую Россия осквернила "освобождением". Путин думает, что "Азов" остался под обломками "Азовстали". Но "Азов" теперь – вся страна. "Азов" вернет Мариуполь, – пообещали героини защитники города.

Наши воины пообещали, что будут биться до тех пор, пока каждая украинская деревня не будет свободна от россиян.

Героическая оборона Мариуполя

О отважной обороне Мариуполя узнал весь мир. Нашим героям удалось долго держать борону в полной осаде, с ограниченными боеприпасами. С 24 февраля по 20 мая защитники города писали историю подвига, аналогов которому не было и не будет.

Последним рубежом обороны стало предприятие "Азовсталь". Враг беспощадно бомбил его, сбрасывал запрещенные боеприпасы, обстреливал и постоянно штурмовал, и все, что ему удавалось – это понести новые потери.

Наши герои выполнили приказ командования о сохранении жизни и сложили оружие. На "Азовстали" не было воды, еды и медикаментов. Сейчас более 2000 фантастических героев находятся в плену россиян и ждут возвращения домой.

Ситуация в Мариуполе: последние новости

В городе очень сложная гуманитарная ситуация, люди живут в подвалах и вынуждены работать с едой . Оккупанты превратили город не гетто, в котором пытаются скрыть следы своих преступлений.

Также известно, что в Мариуполе царит полная антисанитария, грозящая распространением опасных болезней. Оккупанты уже начали пугаться и искать врачей.

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