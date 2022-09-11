В Министерстве энергетики Украины уже был создан оперативный штаб. Его деятельность будет чрезвычайно важной для того, чтобы мы могли с минимальными рисками пройти отопительный сезон.

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Чем будет заниматься оперативный штаб

Прежде всего, его задача – обеспечение постоянного мониторинга. Речь идет о наблюдении за показателями работы:

электроэнергетического;

ядернопромышленного;

угольно-промышленного;

нефтегазовых комплексов при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗП).

Кроме того, он будет заниматься определением возможных рисков и угроз. То, что может нарушать безопасность поставок электроэнергии к конечным потребителям. Речь идет о тех случаях, когда будет наблюдаться дефицит топливно-энергетических ресурсов или доступных мощностей, которые генерируют свет. Также они приступят к наработке решений, позволяющим оперативно реагировать на ситуации, которые могут возникнуть во время ОЗП.

Министерство энергетики продолжает активную подготовку к отопительному сезону, создание оперативного штаба – одна из неотделимых составляющих процесса,

– подчеркнул первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко.

Он отметил, что в этом году ситуацию будет усложнять полномасштабная война, развязанная россией. Поэтому в министерстве уже работают над разными сценариями, которые позволят обеспечить людей теплом и светом. По словам Власенко, соответствующая подготовка очень серьезная.

Зеленский назвал основные мишени врага зимой

По словам президента Владимира Зеленского, зимой оккупант будет бить по другим целям. Речь идет о предприятиях, которые занимаются обеспечением тепла.

Поскольку этот риск чрезвычайно высокий, то президент снова призывал международных партнеров не медлить с предоставлением ПВО. Также Зеленский отметил важность сдерживать обещания. Таким образом, он намекнул на то, что весь мир пока только обеспокоенно наблюдает за ситуацией на Запорожской АЭС.

Напомним, что в этом году жарко в домах зимой не будет. Прогнозируется, что температура будет колебаться в пределах 17 – 18 градусов. Если же на улице ударят сильные морозы, то в домах будет еще прохладнее. И к этому следует быть готовыми.

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