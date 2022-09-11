У Міністерстві енергетики України вже створили оперативний штаб. Його діяльність буде надзвичайно важливою для того, щоб ми могли з мінімальними ризиками пройти опалювальний сезон.

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Чим займатиметься оперативний штаб

Передовсім його задача – забезпечення постійного моніторингу. Мовиться про спостереження за показниками роботи:

електроенергетичного;

ядернопромислового;

вугільно-промислового;

нафтогазового комплексів під час проходження осінньо-зимового періоду (ОЗП).

Крім того, він займатиметься визначенням можливих ризиків, а також загроз. Того, що може порушувати безпеку постачання електроенергії до кінцевих споживачів. Мовиться про ті випадки, коли спостерігатиметься дефіцит паливно-енергетичних ресурсів або ж доступних потужностей, які генерують світло. Також вони візьмуться за напрацювання рішень, які дозволять оперативно реагувати на ситуації, які можуть виникнути під час ОЗП.

Міністерство енергетики продовжує активну підготовку до опалювального сезону, створення оперативного штабу – одна з невіддільних складових процесу,

– наголосив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко.

Він зауважив, що цьогоріч ситуацію ускладнюватиме повномасштабна війна, розв'язана росією. Тож у міністерстві вже працюють над різними сценаріями, які дозволять забезпечити людей теплом і світлом. За словами Власенка, відповідна підготовка надзвичайно серйозна.

Зеленський назвав основні мішені ворога взимку

За словами президента Володимира Зеленського, взимку окупант битиме по інших цілях. Мовиться про підприємства, які займаються забезпеченням тепла.

Оскільки цей ризик надзвичайно високий, то президент вкотре закликав міжнародних партнерів не зволікати з наданням ППО. Також Зеленський наголосив на важливості дотримувати обіцянок. Таким чином він натякнув на те, що весь світ наразі лише стурбовано спостерігає за ситуацією на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, що цьогоріч спекотно в оселях взимку не буде. Прогнозують, що температура коливатиметься у межах 17 – 18 градусів. Якщо ж на вулиці вдарять люті морози, то в помешканнях буде ще прохолодніше. І до цього слід бути готовими.

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