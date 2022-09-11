Про це час зустрічі Ялтинської європейської стратегії заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. За його словами, можна бути впевненими, що взимку росія припинить постачати газ, тож енергетичні системи Європи повинні бути до цього готовими.

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Зеленський закликав виконати обіцянки щодо ППО

Президент розповів, що в Україні щодня намагаються зробити все необхідне, щоб захистити наше небо.

Це має ще більше значення саме взимку, коли мішенями російських ракет можуть стати та стануть підприємства та інфраструктура, які забезпечують людей теплом і електрикою,

– зауважив Зеленський.

Він наголосив, що зараз саме час для партнерів виконати свої обіцянки допомогти Україні з системами протиповітряної оборони, а також закінчити створену росією кризу на Запорізькій атомній станції.

"Загроза радіаційної катастрофи – це точно не те, з чим мають заходити в зиму Євросоюз, Туреччина та інші держави, ті, хто живе на тих напрямках вітру, який може рознести радіаційне забруднення", – додав глава держави.

Президент підсумував, що важливим є й те, що стабільна робота ЗАЕС в межах української енергетичної системи може стати одним з ключових елементів гарантування стабільного споживання енергії Європою протягом 90 днів зими.

Цікаво! Україна розраховує восени отримати першу надсучасну німецьку систему протиповітряної оборони Iris. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зауважила, що їх наразі виготовляють, та пообіцяла важке озброєння.