Об этом в ходе встречи Ялтинской европейской стратегии заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. По его словам, можно быть уверенными, что зимой россия прекратит поставлять газ, поэтому энергетические системы Европы должны быть к этому готовы.

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Зеленский призвал выполнить обещания по ПВО

Президент рассказал, что в Украине каждый день пытаются сделать все необходимое, чтобы защитить наше небо.

Это имеет еще большее значение именно зимой, когда мишенями российских ракет могут стать и станут предприятия и инфраструктура, обеспечивающие людей теплом и электричеством.

– заметил Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас самое время для партнеров выполнить свои обещания помочь Украине с системами противовоздушной обороны, а также закончить кризис, созданный россией на Запорожской атомной станции.

"Угроза радиационной катастрофы – это точно не то, с чем должны заходить в зиму Евросоюз, Турция и другие государства, живущие на тех направлениях ветра, которые могут разнести радиационное загрязнение", – добавил глава государства.

Президент подытожил, что важно и то, что стабильная работа ЗАЭС в рамках украинской энергетической системы может стать одним из ключевых элементов гарантирования стабильного потребления энергии Европой в течение 90 дней зимы.

Любопытно! Украина рассчитывает осенью получить первую сверхсовременную немецкую систему противовоздушной обороны Iris. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что их сейчас производят, и пообещала тяжелое вооружение.