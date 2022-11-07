Мэр Львова Андрей Садовой в эфире телемарафона сообщил, что в конце этой недели должны подготовить решение по отопительному сезону для всех жителей Львова.

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Отопительный сезон во Львове может начаться на следующей неделе

По словам Садового, днем температура воздуха около 12 градусов, из-за чего город пытается экономить. Как сказал мэр Львова, чтобы перейти в активный режим отопительного сезона нужно 2 дня.

Если увидим, что со следующей недели идет похолодание, значит на следующей неделе львовяне будут с теплом,

– сказал городской голова.

Кроме того, Садовой подчеркнул, что на сегодняшний день тепло дали в медицинские учреждения, часть школ, не имеющих качественного утепления фасадов, и садики. Он отметил, что дети должны быть в тепле.

Хватит ли Украине газа для отопительного сезона

В конце октября премьер Денис Шмыгаль рассказал, что Украина успела накопить достаточное количество газа для прохождения отопительного сезона в обычных условиях. Однако, учитывая фактор войны, запасы нужно еще увеличить.

Сейчас в украинских хранилищах более 14 миллиардов кубов в газохранилищах. Это самый низкий показатель за последние годы. В процентном соотношении в этом году запасов газа в украинских хранилищах меньше на 28%, чем в прошлом.

По словам аналитика Юрия Щедрина, в этом году дефицита газа не будет. Он отметил, что уровень потребления газа в Украине в этом году снизится на 40%.

В первую очередь уменьшение потребления газа следует связывать с тем, что из-за войны остановили работу крупные предприятия. Также из Украины уехало немало людей.

Обратите внимание – Шмыгаль рассказал об отопительном сезоне: смотрите видео