Отопительный сезон в Ровно
По информации от городского головы Ровно Александра Третьяка, все многоквартирные дома в городе готовы принимать тепло.
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Теплоноситель подается в квартиры, но – некоторые дома еще не включают отопление с целью экономии,
– пишет Третьяк.
Однако мэр отмечает, если в вашем доме холодные батареи, рекомендуется обращаться к главе ОСМД на предмет готовности принятого теплоносителя во внутридомовые сети.
О дальнейшей подаче тепла буду информировать горожан через официальные каналы Александра Третьяка.
Хватит ли запасов газа в хранилищах для прохождения зимы
К началу отопительного сезона Украина накопила 14,2 миллиарда кубометров газа, что является самым низким показателем за последние годы.
В этом году на 28% меньше запасов газа в украинских хранилищах, чем в прошлом. Но и использование этой зимой значительно сократится из-за оккупации части территорий и прекращения работы предприятий. Как рассказывает 24 каналу, аналитик Юрия Щедрина в этом году дефицита газа не будет.
Но уровень потребления газа в этом году снизится на 40%. Следовательно, газа, накопленного в газохранилищах должно хватить,
– добавляет Щедрин.
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Как подготовиться к отопительному сезону
- В Министерстве развития общин и территорий советуют украинцам позаботиться о проведении бытовой термомодернизации.
- Кроме того, следует выбрать одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации.
- Следует подготовить батареи отопления к эксплуатации, то есть отодвинуть от них мебель, забрать задерживающие тепло шторы.
- Энергосберегающие мероприятия лучше провести как в каждой отдельной квартире, так и снизить потери тепла целого многоквартирного дома.
- Эксперты советуют отрегулировать пластиковые окна, поставить теплоотражающие экраны. Можно проверить, чтобы на лестничных клетках тоже не было дыр, которые будут пропускать тепло.