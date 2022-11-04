Опалювальний сезон у Рівному

За інформацією від міського голови Рівного Олександра Третяка усі багатоквартирні будинки в місті готові приймати тепло.

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Теплоносій подається до квартир, але – деякі будинки ще не вмикають опалення з метою економії,

– пише Третяк.

Проте мер наголошує, якщо у вашому домі холодні батареї, рекомендується звертатись до голови ОСББ на предмет готовності прийнята теплоносія у внутрішньобудинкові мережі.

Про подальшу подачу тепла інформуватиму містян через офіційні канали Олександра Третяка.

Чи вистачить запасів газу у сховищах для проходження зими

На початок опалювального сезону Україна накопичила 14,2 мільярда кубометрів газу, що є найнижчим показником за останні роки.

Цього року на 28% менше запасів газу в українських сховищах ніж торік. Але і використання цією зимою значно скоротиться внаслідок окупації частини територій та припинення роботи підприємств. Як розповідає 24 каналу аналітик Юрія Щедріна цього року дефіциту газу не буде.

Але рівень споживання газу цьогоріч зменшиться на 40%. Отже, газу, накопиченого у газосховищах має вистачити,

– додає Щедрін.

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Як підготуватись до опалювального сезону