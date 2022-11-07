Мер Львова Андрій Садовий в ефірі телемарафону повідомив, що наприкінці цього тижня мають підготувати рішення щодо опалювального сезону для всіх жителів Львова.

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Опалювальний сезон у Львові може розпочати наступного тижня

За словами Садового, наразі вдень температура повітря близько 12 градусів, через що місто намагається економити. Як сказав мер Львова, щоб перейти в активний режим опалювального сезону потрібно 2 дні.

Якщо побачимо, що з наступного тижня йде похолодання, то значить наступного тижня львів'яни будуть з теплом,

– сказав міський голова.

Крім того, Садовий наголосив, що на сьогодні тепло дали в медичні установи, частину шкіл, які не мають якісного утеплення фасадів, та садочки. Він зазначив, що діти мають бути в теплі.

Чи вистачить Україні газу для опалювального сезону

Наприкінці жовтня прем'єр Денис Шмигаль розповів, що Україна встигла накопичити достатньо газу для проходження опалювального сезону у звичайних умовах. Однак з огляду на фактор війни – запаси потрібно ще збільшити.

Зараз в українських сховищах понад 14 мільярдів кубів у газосховищах. Це найнижчий показник за останні роки. У відсотковому співвідношенні цього року запасів газу в українських сховищах менше на 28%, аніж торік.

За словами аналітика Юрія Щедріна, цього року дефіциту газу не буде. Він наголосив, що рівень споживання газу в Україні цьогоріч зменшиться на 40%.

Передусім зменшення споживання газу слід пов'язувати з тим, що через війну зупинили роботу великі підприємства. Також з України виїхало чимало людей.

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