Сейчас практически нереально сделать правильный прогноз, ведь все зависит от способности России наносить новые массированные ракетные удары. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что поможет Украине контролируемо пройти зиму 2024-2025.

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Что поможет Украине пройти отопительный сезон

Эксперты прогнозируют, что по оптимистическому сценарию электричества зимой может не быть по 12 часов в сутки. Пессимистические прогнозы – без света 20 часов в сутки. Советник главы ОПУ оценил, как украинцы пройдут этот отопительный сезон.

"Пройдем тяжело. Как и прошлый сезон прошли. Но я не совсем понимаю эти все пугалки про 12 – 20 часов", – сказал Подоляк.

Обратите внимание! Министр энергетики Герман Галущенко сказал, что прогнозы относительно отключений света зимой по 18 – 20 часов в сутки не соответствуют реальности.

Прежде всего все зависит от количества массированных ракетных ударов. Для этого требуется существенное наращивание количества систем Patriot, SAMP/T, NASAMS и ракет к ним.

Не менее важно физически защитить объекты критической инфраструктуры. В случае потенциального повреждения необходимо обеспечить возможностью быстро восстанавливать объекты благодаря накопленным ресурсам. К примеру, те же трансформаторы, если речь идет о распределении электроэнергии. То есть, три уровня – военная защита, физическая защита и быстрое восстановление.

Последний пункт – глобальное давление на Россию по выполнению правил ведения войны. Ведь страна-агрессор даже этого не придерживается,

– отметил советник председателя ОПУ.

Есть еще одна составляющая – санкции, которые Россия обходит. В частности, ракеты "Калибр", "Искандер" имеют 70% комплектующих из стран Европы, Азии и Северной Америки.

Было бы желательно, чтобы они не могли этого делать и не могли накапливать ракеты. Если это будет работать, то тогда будем иметь более-менее контролируемую ситуацию,

– подчеркнул Подоляк.

Россия признала, что совершает преступления

На днях секретарь Совбеза России Сергей Шойгу сказал, что Россия наносила удары по объектам энергетики, в частности атомной, по гражданским и торговым судам акватории Черного моря. То есть, в Кремле подтвердили, что осознанно совершали преступления против человечности.

Должно быть соответствующее дипломатическое давление на Россию. Для этого Украине необходимы дальнобойные инструменты, чтобы Россия теряла свои энергетические ресурсы и возможности,

– добавил советник председателя ОПУ.

Конечно, для России жить без определенных элементарных условий – традиционно. Однако по крайней мере, чтобы основные регионы страны-агрессора также теряли возможность иметь полноценную энергетическую инфраструктуру.