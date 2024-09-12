Наразі практично нереально зробити правильний прогноз, адже все залежить від спроможності Росії завдавати нових масованих ракетних ударів. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що допоможе Україні контрольовано пройти зиму 2024-2025.

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Що допоможе Україні пройти опалювальний сезон

Експерти прогнозують, що за оптимістичним сценарієм електрики взимку може не бути по 12 годин на добу. Песимістичні прогнози – без світла 20 годин на добу. Радник голови ОПУ оцінив, як українці пройдуть цей опалювальний сезон.

"Пройдемо тяжко. Як і минулий сезон пройшли. Але я не зовсім розумію ці всі лякалки про 12 – 20 годин", – мовив Подоляк.

Зверніть увагу! Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що прогнози щодо відключень світла взимку по 18 – 20 годин на добу не відповідають реальності.

Насамперед все залежить від кількості масованих ракетних ударів. Для цього потрібне суттєве нарощування кількості систем Patriot, SAMP/T, NASAMS й ракет до них.

Не менш важливо фізично захисти об'єкти критичної інфраструктури. У разі потенційного пошкодження необхідно забезпечити можливістю швидко відновлювати об'єкти завдяки накопиченим ресурсам. До прикладу, ті ж трансформатори, якщо йдеться про розподіл електроенергії. Тобто, три рівні – воєнний захист, фізичний захист та швидке відновлення.

Останній пункт – глобальний тиск на Росію щодо виконання правил ведення війни. Адже країна-агресор навіть цього не дотримується,

– зазначив радник голови ОПУ.

Є ще одна складова – санкції, які Росія обходить. Зокрема, ракети "Калібр", "Іскандер" мають 70% комплектуючих з країн Європи, Азії та Північної Америки.

Було б бажано, щоб вони не могли цього робити й не могли накопичувати ракети. Якщо це буде працювати, то тоді будемо мати більш-менш контрольовану ситуацію,

– наголосив Подоляк.

Росія визнала, що скоює злочини

Днями секретар радбезу Росії Сєргєй Шойгу сказав, що Росія завдавала ударів по об'єктах енергетики, зокрема атомної, по цивільних і торговельних суднах акваторії Чорного моря. Тобто, у Кремлі підтвердили, що усвідомлено скоювали злочини проти людяності.

Має бути відповідний дипломатичний тиск на Росію. Для цього Україні необхідні далекобійні інструменти, щоб Росія втрачала свої енергетичні ресурси й можливості,

– додав радник голови ОПУ.

Авжеж, для Росії жити без певних елементарних умов – традиційно. Однак принаймні, щоб основні регіони країни-агресора також втрачали можливість мати повноцінну енергетичну інфраструктуру.