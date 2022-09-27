Черниговский горсовет принял обращение к Кабмину относительно ситуации с городской ТЭЦ

Городской совет Чернигова на внеочередном заседании 27 сентября принял обращение к Кабмину о недопущении срыва отопительного сезона в Чернигове.

Горсовет просит срочно созвать правительственный штаб по подготовке к зиме и вынести решение по Черниговской ТЭЦ, которая была существенно повреждена во время боевых действий в городе.

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"Враг обстреливал этот объект критической инфраструктуры, который обеспечивает теплом 35 тысяч домохозяйств и 25 тысяч горячей водой, из всех возможных видов вооружения. Компания-арендатор ТЭЦ с 2000 года обратилась к Черниговскому городскому совету относительно досрочного прекращения договора аренды. Причина — отсутствие ресурсов и средств для полного восстановления Черниговской ТЭЦ. На ремонтные работы ориентировочно нужно 803,4 миллионов гривен. Кроме того, на 30 июля этого года общая кредиторская задолженность за газ ООО "ФИРМА "ТЕХНОВА" перед другими субъектами составляет 792,7 миллиона гривен", – говорится в сообщении.

Городской совет не имеет рычагов, чтобы обязать арендатора выполнить ремонт, но он несет ответственность за стабильное прохождение отопительного сезона в городе. С учетом этого, горсовет рассмотрел возможность досрочного прекращения договора аренды, чтобы следующий арендатор мог получить лицензию на поставки тепла.

"Эти 800 миллионов – это очень существенный вопрос для громадны города и нашего бюджета. Кроме того, 23 сентября в городской совет поступили письма от ГБР и прокуратуры, которые также изучают этот вопрос. В связи с тем, что через две недели планово должен начаться отопительный сезон, а депутаты городского совета должны принять окончательное решение, мы, с уважением, обращаемся в Кабинет министров с целью своевременного обеспечения проведения неотложных работ по восстановлению Черниговской ТЭЦ и недопущения срыва отопительного сезона в Чернигове", – заявил во время сессии мэр Чернигова Владислав Атрошенко.

Черниговский горсовет просит Кабмин безотлагательно провести заседание правительственного штаба по подготовке к зиме и до 10 октября принять одно из предложенных решений, которые предусматривают разные формы для ведения хозяйственной деятельности на Черниговской ТЭЦ.

оставить предыдущего арендатора,

передать ТЭЦ на баланс "Нефтегаза"

или передать ее на баланс города.

Кабмин также может предложить другой вариант, который позволил бы вовремя начать отопительный сезон в городе, говорится в обращении.

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