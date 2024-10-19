За последние годы в Украине наблюдается тенденция к сокращению отопительного сезона. Об этом СМИ рассказала Наталья Птуха, пресс-секретарь Укргидрометцентра, передает 24 Канал.

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По словам синоптика, до 30 октября погода ожидается без осадков, будет прохладно, а потом немного потеплеет.

Если говорить в разрезе отопительного сезона, то для его начала нужно, чтобы средняя суточная температура в течение трех и более дней составляла 8 градусов с последующей тенденцией к снижению или удержанию.

Сейчас на Киевщине средняя температура 8 градусов и даже ниже. Впрочем, в дальнейшем будет наблюдаться тенденция к повышению. Средняя температура будет в пределах 9 градусов.

"Сейчас отопительный сезон индивидуально зависит от городской власти", – объяснила Птуха.

Синоптик отметила, что тенденция последних лет говорит о том, что отопительный сезон холодного периода сократился на 10 – 15 дней. Осенью он может отсрочиться за счет глобальных изменений. Становится теплых периодов больше, средние суточные, месячные температуры выше климатической нормы на протяжении последних лет. Климатическая норма у нас сейчас рассчитывается с 1991 года по 2010-е годы.

Птуха говорит, что в этом году температура в холодный период будет выше нормы на 2 – 2,5 градуса. Впрочем, не исключено, что в отдельные месяцы, например в ноябре и декабре, она будет близкой к климатической норме.