За останні роки в Україні спостерігається тенденція до скорочення опалювального сезону. Про це ЗМІ розповіла Наталія Птуха, речниця Укргідрометцентру, передає 24 Канал.

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За словами синоптикині, до 30 жовтня погода зберігатиметься без опадів, буде прохолодною, а потім трохи потеплішає.

Якщо говорити у розрізі опалювального сезону, то для його початку потрібно, аби середня добова температура упродовж трьох і більше днів становила 8 градусів із подальшою тенденцією до зниження чи утримання.

Зараз на Київщині середня температура 8 градусів і навіть нижче. Втім, надалі спостерігатиметься тенденція до підвищення. Середня температура буде в межах 9 градусів.

"Наразі опалювальний сезон індивідуально залежить від міської влади", – пояснила Птуха.

Синоптикиня зазначила, що тенденція останніх років говорить про те, що опалювальний сезон холодного періоду скоротився на 10 – 15 днів. Восени він може відтермінуватися за рахунок глобальних змін. Стає теплих періодів більше, середні добові, місячні температури вищі за кліматичну норму упродовж останніх років. Кліматична норма в нас зараз розраховується з 1991 року по 2010-ті роки.

Птуха каже, що цьогоріч температура у холодний період буде вища за норму на 2 – 2,5 градуси. Втім, не виключено, що в окремі місяці, наприклад у листопаді і грудні, вона буде близькою до кліматичної норми.