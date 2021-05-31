Отпечатки пальцев детей и "живое" фото: новые правила получения шенгенских виз

Европейский Союз планирует усилить выдачу шенгенских виз. Это сделают для того, чтобы усилить безопасность в регионе.

Поэтому претендентов на получение виз будут тщательнее проверять. В частности усилят интеграцию баз данных стран-членов ЕС.

Стоит прочитать Безвизовый режим с ЕС для украинцев: какие будут изменения с 2022 года

Новые правила для получения шенгенской визы

Согласно пресс-релизу Совета Евросоюза, одними из изменений являются:

сдача отпечатков пальцев детьми;

"живое" фото при подаче заявления на получение шенгена, в частности для детей в возрасте до шести лет.

Соответствующие правила объяснили тем, что необходимо бороться с торговлей детьми. При выезде из Шенгенской зоны или после окончания срока действия визы биометрические данные детей до 12 лет будут удалять. О других получателях виз такая информация будет храниться в базах на протяжении 5 лет.

Отметим! Люди старше 75 лет имеют право не сдавать отпечатки своих пальцев. Ведь с возрастом качество отпечатков ухудшается.

Согласно пресс-релизу, поскольку базы государств-членов ЕС будут интегрированы, то будет возможность получать информацию о краткосрочных и долгосрочных визах.

Также они будут иметь информацию о виде на жительство. Поэтому будет разрешено свободное передвижение по Шенгенской зоне. Отметим, что вскоре Европейский парламент должен утвердить документ. Ранее его одобрил Совет Европейского Союза.

Обратите внимание Безвиз для украинцев в 2021 году: список стран, которые не требуют дополнительных документов