Об этом заявила заместитель спикера Минобороны Соединенных Штатов Сабрина Сингх.

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"У меня нет ничего по этому поводу", – сказала Сингх отвечая на вопрос, фиксируют ли в Пентагоне признаки того, что Северная Корея отправила свои войска в Россию для поддержки российской войны против Украины.

Кроме того, представитель оборонного ведомства отметила, что в Штатах осознают позицию режима в КНДР, который поддерживает военную агрессию России и предоставляет стране-агрессору различную военную поддержку.

КНДР предостерегли от отправки войск

Ранее представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что Северная Корея должна "поставить под сомнение" решение отправить свои войска как "пушечное м***о" в незаконной войне России против Украины.

В то же время союзники отмечали неоднократно, что США будут следить за этим.