Отправили помощь в Чернигов, пытаемся доставить в Бучу и Гостомель, – Кличко

Из Киева направили гуманитарные грузы в Чернигов, а также ищут возможность доставить их в Бучу и Гостомель. Об этом сообщил лидер УДАРа, мэр столицы Виталий Кличко.

"В столице мы сегодня делаем все для жизнеобеспечения города. Для создания резерва продуктов, лекарств, товаров первой необходимости. Распределяем и оказываем помощь тем, кому она сегодня больше всего нужна. Также отправили гуманитарную помощь в Чернигов. Стараемся доставить в Бучу и Гостомель. Формируем гуманитарные грузы на некоторые другие города", – подчеркнул Кличко.

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Лидер УДАРа отметил, что столица готовится к обороне.

Украинские города героически защищаются. Отважно защищают нашу землю военные. Бесстрашно выходят против оккупантов мирные жители городов. Столица готовится к обороне. Прошу всех киевлян сохранять выдержку. Находиться дома или – при сигнале тревоги – в укрытиях. Киев будет стоять! Будет защищаться! Вместе выстоим!,

– сказал Кличко.

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