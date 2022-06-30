Фейки и чушь, – в СБУ прокомментировали слухи об "отставке Баканова"

В сети появились слухи о вероятной отставке главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова. Однако в СБУ призвали не верить в чепуху.

Писали якобы главы спецслужбы в первые дни войны не было в Украине. Однако спикер СБУ Артем Дехтяренко опроверг это. Он отметил, что Баканов с первого дня вторжения находился на рабочем месте.

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По словам Дехтяренко, Баканов встречался с международными партнерами и выполнял свои непосредственные обязанности.

Все остальное – фейки

Спикер добавил, что все остальные версии – фейки и российские информационно-психологические спецоперации. Такие слухи ходили обо всех чиновниках, но ни один из этих случаев не подтвердился. Это реалии информационной войны.

В информационном поле есть много ерунды. Однако же это не значит, что все их нужно опровергать,

– добавил Дехтяренко.

Почему Баканов – непубличный

Дехтяренко констатировал, что глава СБУ нечасто раздает интервью. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Однако это его личная позиция. Он считает, что говорить должны результаты.

Поэтому коммуникацией со СМИ занимается пресс-служба и профильные советники председателя.

Что этому предшествовало

Издание Politico 24 июня, ссылаясь на свои источники, заявило, что президент Владимир Зеленский якобы намерен уволить Баканова из-за ряда неудачных операций и потерь в Херсоне.

Сам Зеленский отреагировал на слухи. Он сказал, что если бы захотел уволить Баканова, то уже уволил бы. Однако сейчас в Украине проходит инспекция всех правоохранительных органов, в том числе и СБУ.

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