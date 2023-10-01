Премьер-министр Великобритании считает, что слова его коллеги "неправильно поняли" и "исказили информацию". Вместе с тем, Сунак подчеркнул, что британские военные инструкторы действительно могут прибыть в Украину, но это произойдет по окончании войны.

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Сунак опроверг заявление министра обороны

Риши Сунак подчеркнул, что пока нет британских военных, которых могут отправить в Украину. Он заявил, что инструкторы обучают украинских военных только на территории Великобритании.

Я думаю, что об этом была искажена информация. То, что министр обороны говорил, вполне возможно, что однажды в будущем мы будем проводить часть этого обучения в Украине. Но это то, что касается долгосрочной перспективы, а не здесь и сейчас. Нет британских солдат, которых отправят воевать в текущем "конфликте",

– заявил Сунак.

Премьер также подчеркнул, что он гордится обучением украинских военных в Великобритании.

Что этому предшествовало

В Киев 28 сентября прибыл новый министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Он впервые встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого визита The Telegraph сообщило, что Шеппс якобы планирует ввести коррективы в обучение украинских военных и якобы готов отправить в Украину британских инструкторов.

Я говорил сегодня о том, что в конце концов Россия может вывести свои войска из Украины. Я говорил сегодня о том, что в конце концов учения должны быть приближены и фактически перенесены в Украину,

– приводит слова Шеппса издание.

The Telegraph также заявило, что министр обороны Британии обратил внимание на Запад Украины. Вроде бы по словам Шеппса, сейчас есть возможность принести больше вещей "в страну". Причем речь не только об учениях, но и о производстве. Например, он привел британскую оборонную компанию BAE, которая переходит к производству на территории нашей страны.