В то же время Шеппс стремится к тому, чтобы британские войска прибыли в Украину. Их миссия – проводить учения для наших защитников на местах.

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Подготовку хотят перенести в Украину

Собственно Грант Шеппс об этом сказал в интервью. По его словам, он провел переговоры с руководством армии по переносу официальной программы подготовки "в Украину". Это позволит не полагаться на базы Великобритании и других стран-членов НАТО.

На фоне новостей о развитии украинской оборонной промышленности Шеппс также призвал больше британских оборонных компаний открывать заводы в Украине.

После брифинга с генералом Патриком Сандерсом, начальником Генерального штаба, а также другими чиновниками, Шеппс заявил: "Я говорил сегодня о том, что в конце концов Россия может вывести свои войска из Украины. Я говорил сегодня о том, что в конце концов учения должны быть приближены и фактически перенесены в Украину".

Он обратил внимание на Запад Украины. По словам министра, сейчас есть возможность принести больше вещей "в страну". Причем речь не только об обучении, но и о производстве. Для примера он привел британскую оборонную компанию BAE, которая переходит к производству на территории нашей страны.

"Я очень хочу видеть, как другие британские компании вносят свой вклад, делая то же самое. Поэтому я думаю, что будет сделан шаг к тому, чтобы получить больше обучения и производства в стране", – подчеркнул Шеппс.

Обратим внимание, что 30 сентября прошел первый Форум оборонных индустрий. Как отметил президент Владимир Зеленский, Украина создала новый формат с оборонными компаниями – Альянс оборонных индустрий. По состоянию на вечер субботы он объединил уже 38 компаний.

Они представляют 19 стран мира. Это Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Германия, Швеция, Дания, Нидерланды, Канада, Болгария, Австралия, Бельгия, наши балтийские друзья – Литва, Латвия и Эстония, а также Чехия, Северная Македония, Словакия, Испания, Хорватия и Финляндия.

– сказал Зеленский.

По словам главы государства, соответствующий формат – демонстрация глобального интереса к возможности работать в Украине и с ней в производстве оружия и всего необходимого для защиты любой свободной нации.