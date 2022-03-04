Несмотря на то, что Укрзализныця всеми силами пытается придерживаться регулярного графика прибытия и отправлений, постоянные обстрелы Украины вносят свои коррективы.

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По техническим причинам отправление эвакуационных поездов из Запорожья сегодня отменяется!

– написал на своей фейсбук-странице Анатолий Куртев.

Позже информацию подтвердила Укрзализныця. Пресс-служба перевозчика отметила, что эвакуационные рейсы, которые были назначены на вечернюю отправку из Запорожья, задерживаются в пути.

Жителей Запорожья призывают не паниковать, поскольку посадка на эвакуационные рейсы будет осуществлена утром.

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