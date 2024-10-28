Об этом Байден сказал журналистам после досрочного голосования на президентских выборах, передает AFP.
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Байден высказался об отправке солдат КНДР в Россию
Президента Байдена попросили прокомментировать данные о размещении военных Северной Кореи на территории России после того, как он проголосовал на президентских выборах в штате Делавэр.
Это очень опасно, очень опасно,
– заявил лидер США.
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Кроме этого, Байден вспомнил слухи о том, что оппонент Камалы Харрис Дональд Трамп якобы общался с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как ушел с должности.