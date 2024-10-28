Про це Байден сказав журналістам після дострокового голосування на президентських виборах, передає AFP.
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Байден висловився про відправлення солдатів КНДР у Росію
Президента Байдена попросили прокоментувати дані щодо розміщення військових Північної Кореї на території Росії після того, як він проголосував на президентських виборах у штаті Делавер.
Це дуже небезпечно, дуже небезпечно,
– заявив лідер США.
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Крім цього, Байден згадав чутки про те, що опонент Камали Гарріс Дональд Трамп нібито спілкувався з російським диктатором Владіміром Путіним після того, як пішов з посади.