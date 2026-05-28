Отдых завершился больницей: возле "Буковеля" отравились десятки школьников

В селе Поляница вблизи курорта "Буковель" массово отравились школьники из Тернополя, которые приехали на отдых. На плохое самочувствие жаловалось большинство детей, а 4 подростков госпитализировали в больницу.

После инцидента полиция открыла уголовное производство, а Госпродпотребслужба выявила нарушения во время проверки отеля. Об этом пишет ZAXID.NET со ссылкой на мать одной из пострадавших Галину Ратушняк.

Что известно о массовом отравлении?

Инцидент произошел в отеле Naciku в селе Поляница Ивано-Франковской области. Отдых для десятиклассников Тернопольской школы №3 организовали родители учеников.

По словам Галины Ратушняк, ночью 24 мая ее дочь госпитализировали в реанимацию с острым отравлением. Женщина рассказала, что симптомы отравления имели 21 ребенок из 26 школьников. Дети жаловались на тошноту, рвоту и диарею, а четырех подростков из-за тяжелого состояния доставили в больницу.

Медики диагностировали у школьников острый гастроэнтероколит.

Отдых детей в Карпатах превратился в массовое отравление. К сожалению, поездка завершилась больницей. Четверо детей сейчас проходят лечение в инфекционных отделениях больниц Тернополя,

– сообщила Галина Ратушняк.

По словам женщины, дети заселились в отель вечером 22 мая, там же ужинали и завтракали на следующий день. Уже после обеда школьникам стало плохо.

"Дочь ела яйца, наггетсы. Это то, что давали в отеле. Дети нигде больше не питались, поскольку все было оплачено", – отметила мать школьницы.

После инцидента родители вызвали полицию и представителей Госпродпотребслужбы, чтобы официально зафиксировать случай. По словам Галины Ратушняк, в отеле также отказались предоставить фискальный чек об оплате проживания и питания, вместо этого выдали только накладную без печати.

Отравление в отеле Карпат / Фото Галина Ратушняк

Что нашла Госпотребслужба после проверки?

Начальница управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Держпродспоживслужби в Ивано-Франковской области Леся Семанчук сообщила, что во время внеплановой проверки в заведении выявили нарушения.

Наши специалисты выехали в заведение 25 мая с внеплановой проверкой. Они отобрали продукты, на которые жаловались школьники, взяли пробы воды и смывы на пищеблоке. Сейчас исследования продолжаются. После получения результатов мы сможем точнее сказать, что было причиной заболевания,

– заявила она.

По словам чиновницы, в отеле не контролировали температурный режим холодильников, а также не внедрили систему HACCP, которая является обязательной для заведений общественного питания в Украине с 2019 года.

Кроме того, предприниматель, который обеспечивал питание, не был зарегистрирован как оператор рынка пищевых продуктов.

В полиции Ивано-Франковской области сообщили, что после инцидента открыли уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

После огласки ситуации в пресс-службе курорта "Буковель" заявили, что отель Naciku не имеет отношения к самому курорту, хотя использует географическую привязку к нему.

"Отель Naciku неправомерно использует географическую привязку к известному курорту, но находится на территории села Поляницы", – заявили в отделе коммуникации курорта. В самом отеле журналистам сообщили, что пока не комментируют ситуацию.

Что известно о других подобных случаях?

Еще зимой 2026 года в "Буковеле" туристы массово жаловались на симптомы острых кишечных инфекций после отдыха на курорте. Люди сообщали о тошноте, рвоте, диарее, высокой температуре и сильной слабости, а в соцсетях публикуют фото и видео из больниц и карет скорой помощи.

Многие отдыхающие предполагали, что речь идет о ротавирусной инфекции, хотя официального подтверждения этому не было. По словам туристов, даже использование бутилированной воды и антисептиков не помогло избежать заражения.

Среди тех, кто заболел, оказалась и видеопродюсер BBC News Украина Галина Якушко. Она рассказала, что на четвертый день отдыха ей стало настолько плохо, что в больницу ее доставила скорая помощь. По словам журналистки, в медучреждении было много пациентов с одинаковыми симптомами, однако четкий диагноз тогда не установили.

В то же время в Госпродпотребслужбе Ивано-Франковской области сообщили о двух официальных обращениях относительно возможных пищевых отравлений в заведениях "Буковеля" и заявили, что готовили внеплановые проверки ресторанов.