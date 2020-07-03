На базе отдыха в Кирилловке, что в Запорожской области, массово отравились люди. Полиция провела там обыски, изъяв документацию и компьютерную технику.

Результаты обысков Правоохранители провели обыски на базе отдыха "Днепровские зори" в Кирилловке, сообщает пресс-служба Нацполиции. Узнайте больше Новые детали об отравлении в Кирилловке: база отдыха работала незаконно Следователи во время санкционированного обыска изъяли документацию заведения и компьютерную технику,

– говорится в сообщении. А специалисты Госпотребслужбы взяли необходимые образцы воды, еды, смывы с предметов посуды. Их направят на лабораторное исследование. Руководство базы отдыха не предоставило правоохранителям официальных документов, которые бы подтверждали возможность заведения работать. Что ожидает базу в будущем Следователи планируют установить личности тех должностных лиц , которые допустили деятельность базы отдыха без разрешительных документов.

, которые допустили деятельность базы отдыха без разрешительных документов. По результатам исследований будут решать вопрос о правовой квалификации выявленных правонарушений и привлечении виновных к ответственности. Читайте также Зафиксировали случай опасного инфекционного заболевания: киевлянин в реанимации Массовое отравление на базе в Кирилловке: что известно Досадный инцидент произошел на базе отдыха "Днепровские зори".

Вечером 1 июля отдыхающие начали жаловаться на симптомы болезни , в частности на рвоту и повышенную температуру.

, в частности на рвоту и повышенную температуру. Госпитализировали 14 человек , среди которых 9 детей.

, среди которых 9 детей. По предварительной версии, отдыхающие отравились окрошкой в столовой.

Всех больных также проверят на коронавирус.

А на базах отдыха Азовского побережья проведут внеплановые проверки.