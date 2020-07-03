Массовое отравление детей в Кирилловке: полиция обыскала базу отдыха
На базе отдыха в Кирилловке, что в Запорожской области, массово отравились люди. Полиция провела там обыски, изъяв документацию и компьютерную технику.
Результаты обысков
Правоохранители провели обыски на базе отдыха "Днепровские зори" в Кирилловке, сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Следователи во время санкционированного обыска изъяли документацию заведения и компьютерную технику,
– говорится в сообщении.
А специалисты Госпотребслужбы взяли необходимые образцы воды, еды, смывы с предметов посуды. Их направят на лабораторное исследование.
Руководство базы отдыха не предоставило правоохранителям официальных документов, которые бы подтверждали возможность заведения работать.
Что ожидает базу в будущем
- Следователи планируют установить личности тех должностных лиц, которые допустили деятельность базы отдыха без разрешительных документов.
- По результатам исследований будут решать вопрос о правовой квалификации выявленных правонарушений и привлечении виновных к ответственности.
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Массовое отравление на базе в Кирилловке: что известно
- Досадный инцидент произошел на базе отдыха "Днепровские зори".
- Вечером 1 июля отдыхающие начали жаловаться на симптомы болезни, в частности на рвоту и повышенную температуру.
- Госпитализировали 14 человек, среди которых 9 детей.
- По предварительной версии, отдыхающие отравились окрошкой в столовой.
- Всех больных также проверят на коронавирус.
- А на базах отдыха Азовского побережья проведут внеплановые проверки.