На базі відпочинку в Кирилівці, що у Запорізькій області, масово отруїлися люди. Поліція провела там обшуки, вилучивши документацію і комп’ютерну техніку.

Результати обшуків Правоохоронці провели обшуки на базі відпочинку "Дніпровські зорі" у Кирилівці, повідомляє пресслужба Нацполіції. Дізнайтеся більше Нові деталі про отруєння в Кирилівці: база відпочинку працювала незаконно Слідчі під час санкціонованого обшуку вилучили документацію закладу і комп’ютерну техніку,

– йдеться у повідомленні. А спеціалісти Держспоживслужби взяли необхідні зразки води, їжі, змиви з предметів посуду. Їх скерують на лабораторне дослідження. Керівництво бази відпочинку не надало правоохоронцям офіційних документів, які б підтверджували можливість закладу працювати. Що очікує на базу у майбутньому Слідчі планують встановити особи тих посадовців, які допустили діяльність бази відпочинку без дозвільних документів.

які допустили діяльність бази відпочинку без дозвільних документів. За результатами досліджень вирішуватимуть питання про правову кваліфікацію виявлених правопорушень та притягнення винних до відповідальності. Читайте також Зафіксували випадок небезпечного інфекційного захворювання: киянин в реанімації Масове отруєння на базі у Кирилівці: що відомо Прикрий інцидент трапився на базі відпочинку "Дніпровські зорі".

Ввечері 1 липня відпочивальники почали скаржитися на симптоми недуги , зокрема на блювоту і підвищену температуру.

, зокрема на блювоту і підвищену температуру. Госпіталізували 14 людей , серед яких 9 – дітей.

, серед яких 9 – дітей. За попередньою версією, відпочивальники отруїлися окрошкою в їдальні.

Усіх хворих також перевірять на коронавірус.

А на базах відпочинку Азовського узбережжя проведуть позапланові перевірки.