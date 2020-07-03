Масове отруєння дітей у Кирилівці: поліція обшукала базу відпочинку
На базі відпочинку в Кирилівці, що у Запорізькій області, масово отруїлися люди. Поліція провела там обшуки, вилучивши документацію і комп’ютерну техніку.
Результати обшуків
Правоохоронці провели обшуки на базі відпочинку "Дніпровські зорі" у Кирилівці, повідомляє пресслужба Нацполіції.
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Слідчі під час санкціонованого обшуку вилучили документацію закладу і комп’ютерну техніку,
– йдеться у повідомленні.
А спеціалісти Держспоживслужби взяли необхідні зразки води, їжі, змиви з предметів посуду. Їх скерують на лабораторне дослідження.
Керівництво бази відпочинку не надало правоохоронцям офіційних документів, які б підтверджували можливість закладу працювати.
Що очікує на базу у майбутньому
- Слідчі планують встановити особи тих посадовців, які допустили діяльність бази відпочинку без дозвільних документів.
- За результатами досліджень вирішуватимуть питання про правову кваліфікацію виявлених правопорушень та притягнення винних до відповідальності.
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Масове отруєння на базі у Кирилівці: що відомо
- Прикрий інцидент трапився на базі відпочинку "Дніпровські зорі".
- Ввечері 1 липня відпочивальники почали скаржитися на симптоми недуги, зокрема на блювоту і підвищену температуру.
- Госпіталізували 14 людей, серед яких 9 – дітей.
- За попередньою версією, відпочивальники отруїлися окрошкою в їдальні.
- Усіх хворих також перевірять на коронавірус.
- А на базах відпочинку Азовського узбережжя проведуть позапланові перевірки.