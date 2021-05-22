В то же время в реанимации остаются еще четыре пострадавших. Их состояние, по-прежнему, остается критическим.
Важно В России рабочие отравились метаном на очистных сооружениях: есть погибшие
О еще одной жертве сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.
Один человек умер в больнице,
– уточнил он.
Детали трагедии
- 21 мая в Ростовской области на станции перекачки водоканала погибли рабочие. Произошло это во время очистки коллектора. Причиной смерти стал выброс метана – опасного и ядовитого вещества.
- Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал причиной инцидента нарушения техники безопасности. По его словам, работники находились на очистных сооружениях без средств защиты.
- Областная прокуратура уже начала проверку инцидента. Спасательная операция на месте трагедии завершена, а 22 мая в регионе объявили днем траура.