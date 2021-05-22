В то же время в реанимации остаются еще четыре пострадавших. Их состояние, по-прежнему, остается критическим.

Важно В России рабочие отравились метаном на очистных сооружениях: есть погибшие

О еще одной жертве сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

Один человек умер в больнице,
– уточнил он.

Детали трагедии

  • 21 мая в Ростовской области на станции перекачки водоканала погибли рабочие. Произошло это во время очистки коллектора. Причиной смерти стал выброс метана – опасного и ядовитого вещества.
  • Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал причиной инцидента нарушения техники безопасности. По его словам, работники находились на очистных сооружениях без средств защиты.
  • Областная прокуратура уже начала проверку инцидента. Спасательная операция на месте трагедии завершена, а 22 мая в регионе объявили днем ​​траура.