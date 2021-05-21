Детали аварии в России

Инцидент произошел в 10:55 по московскому времени в селе Дмитриадовка на станции перекачки водоканала. Рабочие погибли во время очистки коллектора.

Читайте также Луизиану накрыло мощное наводнение: затоплены сотни домов, есть жертвы

Поступила информация, что на очистных сооружениях водоканала Таганрог, во время проведения работ в колодце, получили отравление рабочие,

– говорится в сообщении.

По данным директора водоканала, на станции мог случиться выброс метана. На месте происшествия работают правоохранители.

Что известно о пострадавших

Спасатели извлекли из-под земли тела 10 погибших.

2 человека находятся в крайне тяжелом состоянии, еще шесть – в реанимации.

Поисковые работы продолжаются. По факту гибели рабочих возбудили уголовное дело.

Смотрите видео с места аварии на водоканале в России:

Спасатели ищут пострадавших вследствие аварии на водоканале / Фото МЧС Ростовской области