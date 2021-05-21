Детали аварии в России
Инцидент произошел в 10:55 по московскому времени в селе Дмитриадовка на станции перекачки водоканала. Рабочие погибли во время очистки коллектора.
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Поступила информация, что на очистных сооружениях водоканала Таганрог, во время проведения работ в колодце, получили отравление рабочие,
– говорится в сообщении.
По данным директора водоканала, на станции мог случиться выброс метана. На месте происшествия работают правоохранители.
Что известно о пострадавших
- Спасатели извлекли из-под земли тела 10 погибших.
- 2 человека находятся в крайне тяжелом состоянии, еще шесть – в реанимации.
Поисковые работы продолжаются. По факту гибели рабочих возбудили уголовное дело.
Смотрите видео с места аварии на водоканале в России:
Спасатели ищут пострадавших вследствие аварии на водоканале / Фото МЧС Ростовской области