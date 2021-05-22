Водночас у реанімації залишаються ще чотири постраждалих. Їхній стан, як і раніше, залишається критичним.

Важливо У Росії робітники отруїлися метаном на очисних спорудах: є загиблі

Про ще одну жертву повідомив глава адміністрації Таганрога Андрій Лисицький.

Одна людина померла в лікарні,

– уточнив він.

Деталі трагедії

21 травня у Ростовській області на станції перекачування водоканалу загинули робітники. Сталося це під час очищування колектора. Причиною смерті став викид метану – небезпечної та отруйної речовини.

– небезпечної та отруйної речовини. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв назвав причиною інциденту порушення техніки безпеки. За його словами, працівники перебували на очисних спорудах без засобів захисту.

За його словами, працівники перебували на очисних спорудах Обласна прокуратура вже почала перевірку інциденту. Рятувальна операція на місці трагедії завершена, а 22 травня в регіоні оголосили днем ​​жалоби.

Зверніть увагу! Небезпека робіт в колекторах полягає в високих концентраціях азоту, сірководню, вуглекислого газу, метану та аміаку. Під час тепла процес утворення та накопичення отруйних речовин в резервуарах посилюється.